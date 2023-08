Otra sorpresa de la bancarización: la transacción electrónica cuesta

"Yo diría que los cubanos han perdido la poca confianza que ya le tenían al sistema bancario”, aseguró el periodista Reinaldo Escobar sobre el recelo de la población cubana con el sistema bancario y el inminente proceso de bancarización.



“Los restos de la confianza es lo que se está perdiendo”, sentenció el jefe de Redacción del diario digital 14ymedio.



El Banco Central de Cuba puso en marcha un grupo de medidas dirigidas a potenciar la bancarización y el uso de los canales y medios electrónicos de pago, entre ellos las pasarelas de pago como Transfermóvil, Bolsa MiTransfer y Enzona.



“¿Pero qué pasa con esto? Esto le afecta a todo el mundo. Tengo una amiga que me contó que había ido a comer a un restaurante y quería probar porque este restaurante ya tenía un aparatico de esos para meter la tarjeta, un POS (abreviatura de Point of Sale). Y entonces... bueno, pagó con la tarjeta, pero Sorpresa!!! algo que nadie ha dicho FINCIMEX le cobra un impuesto al cliente por usar ese servicio. Quizás en todas partes del mundo es así, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que eso no lo había advertido nadie. Prácticamente están estimulando, por no decir obligando, a que todos los pagos sean electrónicos y, arriba de eso, me vas a cobrar un impuesto por hacer lo que tú me estás pidiendo?”, comentó el experimentado periodista.



La nueva medida establece un límite máximo de 5000 pesos cubanos por operación para los cobros y pagos en efectivo, solo para los para actores económicos.



En caso de que el monto sea superior, deben ser efectuados por transacciones electrónicas.



El periodista y economista Orlando Freire Santana señaló el miedo y la desconfianza ciudadana.



“No hay dinero. Después de largas colas no te dan el efectivo que tú quieres extraer y entonces viene el disgusto. ¿Qué puede pasar con todo esto? que las personas se disgusten aún más. El gobierno quiere que utilicen más las pasarelas de pago y el mecanismo bancario, sin embargo, las personas lo que van a tender es a hacerle un rechazo al sistema bancario, porque se ha producido un fenómeno muy grave para la economía, que es que las personas han perdido la confianza en el sistema bancario”, apuntó el economista.

Esta semana Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central de Cuba, explicó en la Mesa Redonda que la bancarización busca crear facilidades en los servicios bancarios integrados a los canales de pago y que en él participan todos los Organismos de la Administración Central del Estado.