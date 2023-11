Otero Alcántara lamenta fracaso de gestiones para conseguir que Díaz-Canel libere a los presos políticos

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, envió un mensaje desde la cárcel en el que lamenta que figuras de relevancia internacional, procedentes de instituciones y Estados democráticos no han podido conseguir que el régimen de Miguel Díaz-Canel libere a los más de mil presos políticos que hay en la Isla.

“Después de estrechar la mano del presidente Miguel Díaz-Canel, ¿preguntaron por nosotros? ¿tendremos que esperar otros cuatro o cinco años para que otra Asamblea General de la ONU exija que Cuba respete nuestros derechos humanos?”.

“Los máximos dirigentes de la Unión Europea han visitado La Habana, pero ni siquiera este importante socio económico logró conmover al régimen para que los presos políticos no pasaran un día más sin abrazar a sus seres queridos en libertad, en lugar de bajo la atenta mirada de un guardia”, afirma el artista que cumple una pena de cinco años por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato.

Asimismo, cuestiona que “a pesar de la abundante evidencia y el reconocimiento internacional de las violaciones del régimen al derecho internacional en materia de derechos humanos, Cuba tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto a Irán”.

La nota de Otero Alcántara, fue divulgada, traducida al inglés, por la reconocida artista de origen cubano Coco Fusco en la revista digital Hyperallergic.

“El reciente texto de Luisma en Hyperallergic no es su primera publicación desde su encarcelamiento. Otro texto suyo se publicó en el Nuevo Herald el verano pasado. Luisma es una figura pública, acostumbrada a compartir sus opiniones sobre arte, cultura y política. Solía hacerlo a través de las redes sociales, pero ahora que su acceso a la comunicación es limitado, está recurriendo a la publicación”, indicó Coco Fusco a Martí Noticias.

“No creo que sea apropiado considerar sus textos como un ejercicio de sanación personal. Su motivación no es egoísta. Pretende continuar el diálogo con sus colegas artistas y compatriotas”, recalcó Fusco.

Otero Alcántara evoca el momento de su primer manifiesto político, la exposición “Los héroes no pesan”, su punto de partida, dice, “para impulsar un cambio en Cuba, una sociedad paralizada por el miedo, la apatía, la falta de esperanza, en la que la gente no tiene el poder de decidir su futuro”.

La exposición “Los héroes no pesan” mostrada en la Galería Teodoro Ramos del municipio habanero Cerro, está “inspirada en los veteranos de la guerra de Angola”.

En su mensaje, el artista hace un recuento de su vida, sus relaciones desde entonces y sus caminos artísticos junto a colegas y amigos que fraguaron lo que más tarde se llamó el Movimiento San Isidro.

“De estos intercambios surgió el plan de crear la #00Bienal independiente, para lo cual nos basamos en las experiencias precedentes que tuvo el legendario grupo Omni Zona Franca, con sus festivales anuales de poesía y otros emprendimientos. Organizamos decenas de conciertos y exposiciones. Galvanizamos un movimiento colectivo contra el Decreto 349, la ley de 2018 que criminalizaba la actividad artística independiente que no estaba autorizada por el Estado. Este movimiento logró politizar todo el sector artístico cubano, dando lugar a más acciones colectivas”, recuerda el artista, declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional.

El Gobierno cubano califica a Otero Alcántara como un "mercenario" al servicio de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba.

La revista Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes de 2021.

“Mis amigos y familiares me instan a aprovechar mis reservas de fuerza física y mental, esperando un milagro. Yo, por mi parte, siento que sigo siendo dueño de mi futuro. Surge dentro de mí un espíritu rebelde, que no me permite resignarme. Sólo espero superar la depresión y la frustración que llega con el fin de año, sobreviviendo en estas condiciones. Veré qué se me ocurre para intentar alterar la realidad que me rodea en 2024”, concluye el artista.