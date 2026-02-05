Ordenan retorno a prisión de opositora Yanet Pérez Quevedo; sus hijos irán a instituciones estatales

Getting your Trinity Audio player ready...

La presa política Yanet Pérez Quevedo tendrá que regresar a la cárcel Granja 5, en Camagüey, tras extinguir la licencia extrapenal que se le había otorgado por su embarazo, y seis de sus siete hijos permanecerán bajo custodia del estado.

“Mi sanción de cumplimiento es en el 2034, y con rebaja en el 2033, pero yo no me gano en la prisión rebaja ninguna, porque yo siempre actúo en contra del régimen cubano y manifestándome en contra del proceso comunista, reclamo mis derechos, los derechos de la población penal. Por esos motivos, yo no me gano los beneficios” explicó a Martí Noticias.

Desde su salida de prisión en licencia extrapenal por gestación, el 14 de febrero de 2025, Pérez Quevedo ha sido perseguida por la Seguridad del Estado.



“Me han mandado a buscar, me han llamado por teléfono, me han tumbado la cobertura, me han colgado el teléfono para que no me pueda comunicar con el mundo. Me han puesto agentes de Seguridad del Estado al frente de mi casa. Tengo seguimiento y vigilancia. Hasta de noche me han detenido. Me han propuesto colaborar con ellos”, denunció la prisionera política.

La miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) cumple una condena de 12 años de privación de libertad tras haber acumulado varias causas penales después de entrar a prisión en 2008. Las autoridades abrieron los nuevos procesos en represalia por sus denuncias de los “tratos crueles e inhumanos” contra la población penal, sus protestas en demanda de mejores condiciones de vida y sus manifestaciones contra el régimen.

Las innumerables veces que estuvo en celda de aislamiento y sus huelgas de hambre agravaron sus padecimientos de esquizofrenia, trastornos de la personalidad, gastritis y alto riesgo suicida.

Pérez Quevedo dijo que seis de sus siete hijos serán trasladados a las instituciones estatales conocidas como "Hijos de la Patria", adonde van niños huérfanos o abandonados.

“No tengo con quién dejar a mis niños. Ya, de forma obligada, el régimen se va a quedar con mi niña, que tiene 9 años, con mi niño Danger, que tiene 15 años, y se van a quedar con el que tiene 12 años. La niña chiquita me la llevo para la prisión hasta que cumpla un año. Lo cumple el primero del mes que viene. Al año y un día me la llevan también para la casa de amparo, porque yo no tengo a quien dejársela”, lamentó la presa política.

La licencia extrapenal se concede por un período de un año, aunque está sujeta a revisión por las autoridades judiciales.

“Cuando yo caí presa la primera vez, mi mamá fue la que se quedó con los niños. Salí de la prisión y mis hijos estaban viviendo en condiciones infrahumanas (...). Ellos [el régimen] se van a quedar con los niños hasta que yo salga de la prisión. Yo no tengo otra opción, no tengo a quien dejárselos, y sí, me están exigiendo que tengo que entrar el 14 de febrero. No hay soluciones para una madre sancionada”, enfatizó.

En 2017, el Directorio Democrático Cubano, asentado en Miami, otorgó el Premio Libertad Pedro Luis Boitel a Pérez Quevedo como reconocimiento a su lucha por la libertad y los derechos humanos.