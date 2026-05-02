Opositores y activistas cubanos opinan sobre recientes sanciones de EEUU al régimen cubano

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Diversos sectores de la sociedad civil cubana han reaccionado a las nuevas medidas anunciadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer el cerco económico y financiero sobre La Habana. La reciente orden ejecutiva, que autoriza el bloqueo de activos, prohíbe también transacciones en sectores estratégicos como energía, defensa y minería.

“Van en la dirección correcta esas medidas hacia personas e instituciones que siguen con su modelo de impedir, bloquear las posibilidades de los cubanos", comentó a Martí Noticias el opositor Manuel Cuesta Morúa.

Asimismo, criticó la "visión extractiva de la economía global" del Gobierno y afirmó que se les niegan opciones a los ciudadanos mientras se les reprime y consideró que el mensaje es fuerte pero necesario ante un régimen que se mantiene en una "posición absurda".

"Mantienen un modelo oligárquico que en nada está beneficiando al país. Yo creo que el mensaje poderoso es justamente ese, hay medidas duras, pero que evidentemente son necesarias", agregó.

La medida contempla sanciones para quienes apoyen el aparato de seguridad del Gobierno o sean señalados como cómplices de violaciones a los derechos humanos.

"El cubano aquí está esperanzado a ver cuándo Trump va realmente a tomar Cuba. El cubano está esperanzado", comentó desde La Habana el activista Orlando Ramírez

Mientras, la académica Alina Bárbara López definió la situación como "un pulseo errático entre ambos gobiernos”.

En un reciente discurso en Florida, el presidente Trump aseguró que, tras finalizar el conflicto en Irán, EEUU podría tomar el control de Cuba casi de inmediato y sugirió que podría situar el portaaviones USS Abraham Lincoln a solo 100 metros de las costas cubanas.

En redes sociales, las reacciones han sido diversas. Mientras algunos usuarios expresan "que vengan ya", otros aseguran que "Cuba no es Venezuela".

El Gobierno estadounidense señaló que la isla sirve de refugio a grupos como Hezbolá y facilita operaciones de inteligencia a potencias hostiles a escasas millas de su territorio.