Demandan en Alemania el fin del financiamiento europeo a La Habana (VIDEO)

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Líderes de organizaciones de las fuerzas democráticas cubanas sostuvieron encuentros este jueves en Berlín en la sede de la cancillería y del parlamento de Alemania en los que llevaron el llamado a poner fin al financiamiento de la Unión Europea (UE) al régimen de La Habana.

"Tuvimos una reunión con la cancillería alemana a los más altos niveles", dijo Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), en un video enviado a Martí Noticias.

"Le han dado dos horas completas a esta representación de las fuerzas democráticas cubanas para hablar del tema de Cuba. Esto muestra el respaldo que tenemos internacionalmente y los temas puntuales que estamos trayendo a la mesa", agregó.

José Daniel Ferrer, expreso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders fueron los otros dos participantes en estos encuentros.

"Hay muchísima preocupación por la grave crisis que vive Cuba y mucho interés en jugar el rol más positivo posible en cuanto apoyo y solidaridad a las fuerzas prodemocráticas de Cuba", declaró Ferrer.

"No solo hemos encontrado apoyo. Europa quiere involucrarse en lo que pase en el futuro de Cuba y eso es muy importante para los cubanos y muy importante para que todo salga bien en el futuro", comentó Larrondo.

Sobre la visita al parlamento alemán, el líder de la ARC calificó de muy buenas las gestiones que el grupo está haciendo para que Europa apoye un cambio en Cuba.

"Estamos haciendo gestiones en varias direcciones, algunas de ellas van a ser muy buenas para el pueblo de Cuba. Fundamentalmente, hay que terminar el financiamiento europeo a la tiranía y hace falta ya dar un paso superior de apoyo a un cambio en la isla", apuntó Gutiérrez-Boronat.

Para Ferrer, un elemento importante en estos encuentros en Alemania es que el pueblo cubano sienta que tiene más aliados en la lucha por su libertad.

"Es vital que el pueblo sienta que no está solo, que tenemos aliados no solo en Estados Unidos y América Latina sino también en la Unión Europea. Y que sea precisamente en Alemania, la primera potencia económica en el bloque europeo, tiene un significado muy fuerte para nuestra gente. Va creciendo el número de los aliados de la causa por la libertad de Cuba", aseveró el líder de la UNPACU.

"Es un momento muy importante porque en el parlamento alemán hemos escuchado mucho apoyo y mucha solidaridad, y puede haber cambios importantes para el futuro. Seguimos peleando y luchando", expresó el presidente de Prisoners Defenders.

Este encuentro de líderes de fuerzas democráticas cubanas en el parlamento y la cancillería de Alemania se producen solo unos días después de que el pasado 17 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobara una resolución que pide suspender la aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba por la represión y las violaciones de los derechos humanos en la isla.

La resolución, aprobada por 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones, también pide que se impongan sanciones a los responsables de la represión contra el pueblo cubano, entre ellos, al designado gobernante Miguel Díaz-Canel.