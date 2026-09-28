ONG pide a la ONU incluir a la sociedad civil en el debate sobre Cuba

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La Asociación Raíces de Esperanza en España pidió a la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, Zaina Jallad, que incluya las voces de la sociedad civil independiente en las visitas a Cuba.

Diana Mendiluza, secretaria general de la organización, explicó a Martí Noticias que durante una reunión celebrada el 25 de septiembre presentaron denuncias sobre la represión contra activistas y presos políticos, además de datos que muestran la responsabilidad del Gobierno cubano en la crisis económica y social.

“Exigimos que se garantice que el debate sobre las medidas coercitivas unilaterales no sea utilizado como un escudo para blanquear las violaciones sistemáticas de derechos humanos”, afirmó Mendiluza.

La reunión se produjo después de que la asociación enviara en agosto el informe Un análisis sistémico de los derechos humanos en Cuba: el rostro de los datos, elaborado para cuestionar las conclusiones de la anterior relatora, Alena Douhan, tras su visita a Cuba en noviembre de 2025.

La secretaria general señaló que durante el encuentro expresaron su preocupación por la falta de referencias a la represión en la presentación del informe de Douhan, realizada el 9 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos.

“No se hizo mención de la gravísima situación de los defensores de derechos humanos ni de la realidad que padece la sociedad civil independiente en la isla”, denunció.

Mendiluza explicó que representantes de Raíces de Esperanza asistieron a aquella sesión, pero no tuvieron oportunidad de intervenir. También cuestionó que las organizaciones no gubernamentales que tomaron la palabra se pronunciaran a favor del Gobierno cubano.

La asociación reclamó que esa falta de participación sea corregida en futuras visitas de expertos internacionales.

“Exigimos que se incorpore la voz de la sociedad civil independiente en las sucesivas visitas que realicen los relatores de derechos humanos a Cuba”, declaró.

Otro de los asuntos abordados fue la distribución de los recursos estatales. Raíces de Esperanza cuestionó que las autoridades hayan priorizado la inversión hotelera frente al gasto social, mientras se deterioran hospitales, escuelas y centrales termoeléctricas.

Mendiluza señaló que esa política continuó durante y después de la pandemia, pese a la caída del turismo y al agravamiento de los apagones y las deficiencias de los servicios públicos.

“Nosotros también aprovechamos el espacio para demostrarle con datos que la crisis humanitaria, energética, económica, social que vive Cuba actualmente responde a decisiones tomadas por el propio gobierno cubano”, sostuvo.

La organización también presentó un balance de 1.306 personas privadas de libertad por motivos políticos al cierre de junio de 2026, basado en registros de observatorios independientes, y expuso el éxodo migratorio como una manifestación de la desesperación social.

“Exigimos que se le reclame al Estado cubano el cese de la represión y la liberación incondicional de todos los presos políticos con amnistía”, afirmó Mendiluza.

Según relató la secretaria general, Jallad lamentó la situación de los activistas y de las familias de los presos políticos, agradeció la información recibida y solicitó que continuaran enviándole casos de represión en Cuba.