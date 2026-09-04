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OCB rinde homenaje a Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada 2506

OCB rinde homenaje a Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada 2506
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OCB rinde homenaje a Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada 2506

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Tres espacios de la Oficina de Transmisiones a Cuba llevarán los nombres de Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada 2506, en reconocimiento a sus aportes a la historia del exilio y a la lucha por la libertad de Cuba. Un homenaje para preservar su legado y transmitirlo a las nuevas generaciones.

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