Observatorio denuncia 140 violaciones de la libertad religiosa en Cuba en agosto

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El Observatorio de Libertad Religiosa del Centro de Denuncias Defensa CD documentó en agosto 140 violaciones de la libertad religiosa, que afectaron a 99 personas, según un informe difundido por la organización.

El reporte señala que entre las personas afectadas había 57 hombres y 42 mujeres. La Habana concentró el mayor número de casos registrados, con 45, seguida de Villa Clara, con 38, y Pinar del Río, con 10.

Este mes se registraron "nuevas acciones de hostigamiento e interferencia estatal contra actores religiosos, así como patrones represivos que afectan a comunidades de distintas tradiciones de fe en la isla", indica el documento.

La organización afirmó haber recibido denuncias de persecución y detenciones arbitrarias de personas que ejercen o promueven la libertad religiosa y de conciencia.

Uno de los casos destacados corresponde a la Comunidad Anfet Zaid, una minoría religiosa que se identifica con el judaísmo mesiánico en Cuba y que ha enfrentado restricciones, vigilancia y actos de intimidación durante décadas.

Su líder, Luis Mario Herrera Veitía, relató un episodio ocurrido durante un servicio de sábado, cuando un represor conocido como "Pelo’e pincho" irrumpió en el lugar acompañado de perros y otros agentes policiales.

"Entró, irrumpió el servicio y nos pusimos muy nerviosos", dijo. Según su testimonio, había niños presentes y los miembros de la comunidad se interpusieron cuando los perros se acercaron a ellos.

Herrera Beitía sostuvo que la comunidad aún no cuenta con reconocimiento legal y denunció, además, que durante los cultos son interrumpidos repetedimente. También se refirió a las dificultades para conseguir alimentos y literatura religiosa. "Tratamos de hacerlo lo mejor posible, con lo poco que tenemos", comentó.