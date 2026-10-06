Obispo y clero episcopal de Cuba piden a las autoridades escuchar el clamor del pueblo

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El obispo y el clero de la Iglesia Episcopal en Cuba reclamaron a las autoridades que escuchen las demandas de la población y denunciaron el uso de la violencia, la intimidación y el acoso policial contra quienes expresan su descontento.

“Ante todo esto decimos: ¡¡basta!!”, afirmaron los religiosos en el documento, firmado por el obispo Ángel Roberto Rivera Rodríguez y 21 clérigos.

“Creemos firmemente que ningún cubano debe levantar la mano contra otro cubano, ni por motivos políticos, ni por ningún otro motivo”, agrega la misiva.

La carta, dirigida a la Iglesia y al pueblo de Cuba, sostiene que las actuaciones policiales contra quienes reclaman sus derechos causan sufrimiento a miles de familias, especialmente a los jóvenes. Los firmantes señalan que el derecho de expresión está amparado por la Constitución cubana.

“Callar la voz de los jóvenes es callar el presente y el futuro de la patria”, expresaron.

Los religiosos pidieron a las autoridades y a las instancias de gobierno que atiendan las demandas ciudadanas, en lugar de exigir nuevos sacrificios a una población que enfrenta hambre, falta de medicamentos, apagones y problemas de abastecimiento de agua.

El obispo y el clero también expresaron su solidaridad con la creadora de contenido Anna Sofía Benítez, Anna Bensi, y su madre Caridad Silvente, y se sumaron a las denominaciones e instituciones cristianas y a los ciudadanos que les han manifestado apoyo antes o después del juicio.

Entre las organizaciones mencionadas figuran la Convención Bautista de Cuba Occidental, la Iglesia Evangélica Pentecostal en Cuba, la Iglesia Metodista de Cuba, la Liga Evangélica de Cuba y la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas.

“Nuestra reflexión es un llamado de atención a las autoridades, sin intención de confrontación sino de diálogo”, concluyeron.