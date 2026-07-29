Noticiero Martí Noticias

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-Denuncian deterioro físico de Roilán Álvarez Rensoler después de 12 días en huelga de hambre. -Cubalex pide a la ONU mantener acciones urgentes por sobrevivientes de la lancha encarcelados en la isla. -Incremento en el tráfico y consumo de estupefacientes dentro de los penales cubanos.

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