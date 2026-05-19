Noticiero Martí Noticias

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-El presidente Donald Trump afirmó que cree posible un acuerdo diplomático con Cuba. -La congresista María Elvira Salazar reacciona ante posible encausamiento federal de Raúl Castro. -Preso político Wilfrido Rodríguez Piloto es trasladado al Hospital Nacional tras más de 20 días en huelga de hambre.

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