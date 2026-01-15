Noticiero Martí Noticias
-Trump recibe hoy a María Corina Machado en la Casa Blanca para discutir el futuro de Venezuela. - María Elvira Salazar afirma que María Corina Machado debe ser parte de la transición y reconstrucción de Venezuela. -Cuba cerró 2025 con 1.197 presos políticos, según informe de Prisoners Defenders.
