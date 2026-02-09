No hubo sorpresas en el Super Bowl LX: los Seahawks son los nuevos campeones de la NFL





Los Seahawks de Seattle hicieron valer su condición de favoritos y con una defensa impenetrable derrotaron 29-13 a los Patriots de New England, para coronarse campeones de la NFL, en el Super Bowl LX, disputado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, la casa de los 49ers de San Francisco.

Fue un partido aburrido en sus tres cuartas partes, que reservó sus mejores emociones para los 15 minutos finales.

En la primera mitad, la defensa de ambos equipos llevó la voz cantante y mientras los Seahawks estuvieron limitados a tres goles de campo, para anotar nueve puntos, los Patriots se fueron en blanco hasta el medio tiempo.

Al menos Sam Darnold, el quarterback de Seattle, logró acercar el ovoide lo suficiente para que el pateador Jason Myers anotara goles de campo para sumar puntos a cuentagotas.

Pero la defensa de los Seahawks no le dio descanso al jovencito Drake Maye, quien fue atrapado seis veces en todo el partido y tuvo que lanzar casi siempre bajo presión.

El tercer cuarto fue una repetición de la primera mitad, con Maye anulado totalmente, mientras que Myers anotó su cuarto gol de campo, para extender a 12-0 la ventaja de Seattle.

Fue la segunda vez en la historia en que un Super Bowl no tuvo un touchdown en los primeros tres cuartos.

En el inicio del último cuarto, Darnold lanzó un pase de 16 yardas a AJ Barner para un touchdown que despegó aún más a los Seahawks, 19-0.

Fue entonces que los Patriots intentaron una remontada, cuando Maye, con un pase en profundidad de 35 yardas, consiguió un touchdown, para los primeros siete puntos de su equipo.

En su siguiente serie ofensiva, con la pizarra 19-7, New England se acercaba a la zona de anotación, pero Julian Love interceptó un pase de Maye, que frenó en seco cualquier intento de regresar en el marcador.

Seattle volvió a despegarse 22-7 a poco más de cinco minutos del final con el quinto gol de campo de Myers, un récord para Super Bowls.

Con 4:27 minutos por jugarse, Uchenna Nwosu interceptó un pase en corto del quarterback de los Patriots y retornó el balón hasta la zona de anotación, para colocar el marcador 29-7.

Y aunque New England aún consiguió otro touchdown a dos minutos del final, la suerte estaba echada.

Sam Darnold se convirtió en el primer quarterback en ganar un Super Bowl tras pasar por cinco equipos diferentes.

Para Seattle fue el segundo título en su historia y primero desde el conseguido en 2014.

Por su parte, a sus 38 años, Mike McDonald se convirtió en el tercer coach más joven en ganar la corona, sólo superado por Sean McVay, quien llevó a los Rams de Los Angeles al título en 2022 con 36 años y 20 días, y Mike Tomlin, campeón con los Steelers de Pittsburgh en 2009 a los 36 años y 323 días.

El próximo Super Bowl, el número 51, se jugará el 14 de febrero del 2027, también en California, pero en el SoFi Stadium de Los Angeles, la casa de los Rams y los Chargers.