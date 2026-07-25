"No es un espía", denuncian 55 días de encierro para el creador de Despingovery

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"Hoy se cumplen 55 días desde que Eddy Ceballos, creador de Despingovery Channel, fue detenido tras un amplio operativo, encarcelado y separado de su familia", denunció en redes sociales la esposa del influencer, Daniela Escarra.

El humorista Eduardo Ceballos Pérez fue arrestado tras grabar uno de sus programas, que parodian los documentales de Discovery Channel, en un lugar con armamentos obsoletos. El régimen cubano lo mantiene detenido en la prisión de alta seguridad Combinado del Este en La Habana.

Su canal de YouTube @DespingoveryChannel, creado en febrero de 2025, tiene 16.600 suscriptores y los 107 videos que ha publicado acumulan aproximadamente 702.000 vistas.

"Han sido 55 días de incertidumbre, de espera, de agotamiento y de preguntas sin respuesta. Cincuenta y cinco días sin saber realmente cómo está, sin la tranquilidad que merece. A Eddy se le imputa el delito de espionaje por haber grabado un lugar que estaba a la vista de todos y en estado de abandono. Un cargo de tal gravedad debería estar respaldado por pruebas contundentes. Sin embargo, hasta hoy, nosotros seguimos sin conocer esas pruebas. Por eso seguimos defendiendo su inocencia. Eddy no es un espía; Eddy es un creador de contenido que hacía humor con lo que encontraba a su paso", recuerda la madre de la hija del hoy preso político.

Detenido a principios de junio en La Habana, Ceballos Pérez está siendo investigado por espionaje y “revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado” y de ser encontrado culpable, pudiera enfrentar penas de hasta 30 años de prisión.

Su familia y defensores de derechos humanos consideran que se trata de una persecución política por criticar públicamente las condiciones del país a través del humor y defienden que es inocente.



El artista cubano Julio Llopiz-Casal denunció en sus redes sociales que al joven "lo quiere condenar la Seguridad del Estado hasta a 30 años de cárcel por mostrar en su canal de YouTube unos pedazos de lata sórdida, castrista, abandonada e inservible. Le acusan de "espionaje" y "revelación de secretos militares" por haber filmado y comentado armamento abandonado y ni siquiera custodiado por militares de las FAR".

El artista plástico exiliado en España señaló que la prisión política de Eddy Ceballos "es una muestra más, en alta definición, de lo miserable y mediocre que es el castrismo".

"Toda esa porquería armamentista, dejada echar a perder, es solo un signo más de la esencia destructiva, y evidentemente también autodestructiva, de un Régimen carcelario y abusador, que tiene secuestrado un país hace décadas y exhibe su desvergüenza en las más altas instancias de la institucionalidad internacional, gracias a la complicidad que tiene con políticos, empresarios, terroristas y ladrones en todo el mundo", dijo Llopiz-Casal.