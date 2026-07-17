Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan como el régimen de Ortega-Murillo prefiere romper relaciones con Italia para proteger a un terrorista y junto con el jurista José Pallais, examinan como Ortega y Murillo borran de un plumazo a centenares de abogados del sistema judicial nicaraguense
Episodios
-
julio 17, 2026
Nicaragua al día
-
julio 15, 2026
Nicaragua al día
-
julio 13, 2026
Nicaragua al día
-
julio 10, 2026
Nicaragua al día
-
julio 08, 2026
Nicaragua al día
-
julio 06, 2026
Nicaragua al día
Foro