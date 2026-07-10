Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos, la situación de Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, desaparecido por el régimen de Nicaragua, cuyo supuesto delito fue pedir oración por su iglesia perseguida
Episodios
-
julio 10, 2026
Nicaragua al día
-
julio 08, 2026
Nicaragua al día
-
julio 06, 2026
Nicaragua al día
-
julio 03, 2026
Nicaragua al día
-
julio 01, 2026
Nicaragua al día
-
junio 29, 2026
Nicaragua al día
Foro