Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Nicaragua al día

Nicaragua al día

Nicaragua al día
Embed
Nicaragua al día

No media source currently available

0:00 0:24:32 0:00
Descargar

Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos, la situación de Monseñor Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, desaparecido por el régimen de Nicaragua, cuyo supuesto delito fue pedir oración por su iglesia perseguida

Foro

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG