Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan con el opositor nicaragüense Reinaldo Picado Miranda, su denuncia por haber sobrevivido a un atentado en Costa Rica cuando se dirigía a una reunión con miembros de la Resistencia Nicaragüense, sumando otro caso de represión trasnacional del régimen sandinista
Episodios
-
julio 03, 2026
Nicaragua al día
-
julio 01, 2026
Nicaragua al día
-
junio 29, 2026
Nicaragua al día
-
junio 26, 2026
Nicaragua al día
-
junio 24, 2026
Nicaragua al día
-
junio 19, 2026
Nicaragua al día
Foro