Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con Jan-Michael Simon, Presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua y George Henríquez, ex presidente del Partido Indígena YATAMA, la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera en las cárceles del régimen nicaragüense
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