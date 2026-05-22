Nicaragua al día

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Luis Galeano analiza junto con el economista y ex diputado Enrique Sáenz como el régimen de Ortega-Murillo detiene algunos de sus principales operadores económicos y si serán estos los chivos expiatorios que pagarán por la corrupción de la cúpula del régimen con fondos de la cooperación venezolana

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