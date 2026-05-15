Nicaragua al día
Luis Galeano y Edgardo Pinell analizan junto con José Pallais, ex vice canciller de Nicaragua, cómo la mayoría de los países del Sistema de Integración Centroamericana optan por mayoría calificada y superan obstáculo del régimen de Nicaragua en elección de secretario general del organismo regional
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mayo 15, 2026
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