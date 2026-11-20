“Necesidad de cambios”, reclaman entrevistados
El reclamo ciudadano ya no se limita a la falta de alimentos, los apagones o el deterioro de los servicios públicos. Las investigaciones de opinión y las protestas documentadas revelan que una parte considerable de la sociedad cubana también exige libertades y transformaciones políticas profundas.
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