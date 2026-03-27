Naciones Unidas denuncia un drástico repunte de la violencia contra civiles en Ucrania

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La Organización de las Naciones Unidas alertó este jueves sobre un fuerte repunte de la violencia contra la población civil en Ucrania. Los ataques, realizados principalmente con drones, han provocado en enero y febrero de 2026 un número de víctimas que casi duplica al del mismo periodo del año anterior.

Según los datos presentados por Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, en los dos primeros meses del año se registraron 107 civiles fallecidos y 430 heridos por ataques con drones de corto alcance. Esta cifra representa un aumento drástico, casi el doble respecto a 2025.



El peligro solo está aumentando”, advirtió Al-Nashif durante su intervención ante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La funcionaria destacó que el 60 % de todas las bajas civiles se concentra en las regiones cercanas al frente, donde los ataques con drones de corto alcance son la principal causa de muertes y heridos. Además, casi la mitad de las víctimas mortales en estas zonas son personas mayores.



Este incremento se debe, en gran medida, al uso intensivo de drones y armamento de largo alcance. Mientras los drones FPV predominan cerca del frente, los misiles y drones de largo alcance han golpeado centros urbanos alejados, causando entre el 36 % y el 40 % de las bajas totales.



En febrero de 2026, la violencia causó en total al menos 188 muertos y 757 heridos (independientemente del tipo de arma), un 31 % más que en febrero de 2025. La gran mayoría de las víctimas (más del 97 %) se produjeron en territorios controlados por el Gobierno ucraniano.

Este repunte se enmarca en una tendencia preocupante: durante todo 2025, las bajas civiles aumentaron un 31 % respecto a 2024 y un 70 % en comparación con 2023, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU).

Al-Nashif también denunció los repetidos ataques rusos contra la infraestructura energética, intensificados durante el invierno, que dejaron a cientos de miles de civiles sin calefacción con temperaturas inferiores a -15 °C.

“Los ataques contra sistemas que proporcionan calefacción a edificios residenciales han causado un sufrimiento severo a los civiles”, subrayó.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala, la ONU ha verificado más de 15.000 civiles muertos y 41.000 heridos en Ucrania. La organización reiteró su llamamiento a todas las partes para respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.