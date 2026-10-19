Muerte de un recluso en Las Tunas evidencia negligencia penitenciaria

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La organización de asesoría jurídica Cubalex denunció la muerte del recluso Yales Mir Rodríguez Machado en una prisión de Las Tunas, tras sufrir desnutrición severa y falta de atención médica, pese a las reiteradas advertencias sobre el deterioro de su salud.

Rodríguez Machado, de 52 años y natural de Jobabo, murió el 11 de octubre en el campamento penitenciario Tunas 2, adonde había sido trasladado días antes desde la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico.

“Denunciamos una nueva muerte bajo custodia estatal, vinculada a la desnutrición severa, el abandono y la falta de atención médica oportuna en centros penitenciarios del país”, publicó Cubalex.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de la organización Alain Espinosa afirmó que el fallecimiento era evitable y denunció la falta de respuesta de las autoridades ante el estado del recluso: “La omisión del deber de asistencia por parte de las autoridades penitenciarias, en este caso, constituye una forma de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas privadas de libertad”.

Según la información recibida por Cubalex, la salud de Rodríguez Machado se deterioró progresivamente durante su reclusión, sin que las autoridades penitenciarias adoptaran medidas para atenderlo, a pesar de las quejas de otros presos ante la jefatura del penal.

“Dos días antes de morir, llamó por teléfono a una tía para contarle que estaba pasando hambre y pedirle que fuera a visitarlo, pues temía morir por falta de alimentos”, relató la organización.

Pocos días antes del fallecimiento, Rodríguez Machado había sido trasladado de urgencia a Tunas 2, un campamento de régimen abierto ubicado junto a El Típico.

Cubalex denunció además que, después de morir, su cuerpo fue llevado en una carreta de bueyes hasta la jefatura de la prisión provincial, donde dijeron, de acuerdo con la información recibida por la organización: “Se murió de hambre allá abajo”.

“Este trato indigno agrava la responsabilidad de las autoridades penitenciarias, que ignoraron las reiteradas advertencias sobre su deteriorado estado de salud”, señaló Cubalex.

Espinosa advirtió que las carencias del sistema penitenciario afectan especialmente a los reclusos cuyos familiares no tienen recursos para proporcionarles alimentos y artículos de primera necesidad.

“El Estado ha traspasado su responsabilidad de garantizar la seguridad de los reclusos a los familiares”, afirmó el abogado.

Según explicó, quienes carecen de esa red de apoyo quedan en una situación de extrema vulnerabilidad y enfrentan un riesgo de morir de hambre.

Para Espinosa, la muerte de Rodríguez Machado no constituye un hecho aislado, sino que confirma el patrón de negligencia institucional denunciado por Cubalex en su reciente informe sobre muertes vinculadas a establecimientos penitenciarios.

Entre febrero de 2024 y junio de 2026, la organización documentó al menos 115 de esas muertes, de las cuales 21 estuvieron relacionadas con desnutrición severa o inanición.

“El Estado cubano tiene la obligación de proteger la vida, la salud y la integridad de todas las personas bajo su custodia”, recordó Cubalex en su publicación.

La organización señaló que las Reglas Mandela establecen estándares mínimos de alimentación adecuada, atención médica oportuna y condiciones dignas de reclusión. Espinosa sostuvo que la inacción de las autoridades vulnera esas garantías y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Cubalex reclamó esclarecer las circunstancias de las muertes, determinar las responsabilidades correspondientes y adoptar medidas efectivas para proteger a la población penitenciaria.

“La falta de transparencia y rendición de cuentas favorece la impunidad y priva a las familias de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, subrayó.

Espinosa también llamó a la comunidad internacional a prestar atención “a la grave situación que impera dentro de Cuba y especialmente dentro de las prisiones”.