Muere Aretha Franklin, la "reina del soul"

Aretha Franklin, la hija de un predicador cuya poderosa voz la convirtió en la "reina del soul" con éxitos como "Respect" y "Chain of Fools", murió el jueves a los 76años.

Franklin, quien ganó 18 premios Grammy y logró cerca de 25 discos de oro, falleció en su casa en Detroit rodeada de su familia y sus seres queridos, según informó su representante. La cantante estadounidense había estado luchando contra un cáncer pancreático en estado avanzado.

Señalando que era uno de los momentos más oscuros de sus vidas, la familia de Franklin dijo que no podía encontrar las palabras adecuadas para expresar la tristeza que los aquejaba.

"Hemos perdido a la matriarca y al rock de nuestra familia. El amor que sentía por sus hijos, nietos, sobrinas, sobrinos y primos no conocía límites", señaló la familia en un comunicado.

"Ella era una gran mujer y su voz, un maravilloso regalo de Dios. Ella será extrañada!", escribió el presidente Donald Trump sobre la muerte de la artista.

​El alcalde de Detroit, Mike Duggan, dijo que pocas personas en la historia de la ciudad habían sido tan amadas universalmente o habían dejado una marca tan indeleble como Franklin, al describirla como una "artista sin igual".​

"A lo largo de su extraordinaria vida y carrera, se ganó el amor, y sí, el respeto de millones de personas no solo hacia ella y hacia las mujeres de todas partes, sino hacia la ciudad que tanto amaba y llamaba hogar", agregó Duggan en un comunicado.

El padre de Franklin era un predicador bautista de Detroit, por lo que la música evangélica que escuchó en su iglesia se convirtió en la base de su estilo. Su voz única la puso a la vanguardia de la música soul en 1960 junto con artistas como Otis Redding y Wilson Pickett.

​Franklin cantó en el funeral de Martin Luther King, así como en las investiduras de los presidentes Barack Obama y Bill Clinton. En 1987 se convirtió en la primera mujer que llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll y la revista Rolling Stone la nombró la mejor cantante de todos los tiempos de la era del rock.

Después de ser cantante de gospel cuando joven, la carrera de Franklin dio un giro en 1961 al firmar con Columbia Records. Pero en este sello discográfico sólo tuvo un éxito limitado, ya que Columbia nunca pudo clasificar su estilo y trató de guiarla hacia el pop.

Sin embargo, cuando firmó para Atlantic Records a mediados de la década de 1960, el productor Jerry Wexler sabía perfectamente qué hacer con Franklin, poniendo su voz en un ambiente que combinaba el gospel, el soul y el rock. Esto la transformó en una superestrella.

El cantante John Legend tuiteó el jueves: "Saludo a la Reina. La mejor vocalista que he conocido". La cantante Diana Ross escribió también en Twitter: "Estoy en oración por el maravilloso espíritu dorado Aretha Franklin".

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton dijeron, por su parte, que Franklin era uno de los mayores tesoros nacionales de Estados Unidos: "Durante más de 50 años, ella agitó nuestras almas (...) Era elegante y completamente intransigente en su arte".

El apogeo de Franklin llegó a principios de los años 70cuando dominó las listas musicales con temas como "I Never Love da Man", "Baby, I Love You", "Chain of Fools", "Think", "Do-Right Woman" y "Respect", una canción que se convirtió en un emblema de los derechos civiles.

Su popularidad se desvanecería posteriormente, pero tuvo un renacimiento a mediados de los años 80 con canciones como "Freeway of Love", "I Knew You Was Waiting for Me”, a dúo con el también fallecido George Michael, "Sisters Are Doin' It forThemselves", "Who's Zoomin' Who" y una versión del tema de los Rolling Stones "Jumpin' Jack Flash".

En el camino, Franklin inspiró a toda una generación de cantantes.

"La música pop de hoy es rica en gloriosas voces evangélicas y cantantes femeninas como Aretha", dijo Wexler en su autobiografía. "Aretha se convirtió en un modelo para gente como Chaka Khan, Natalie Cole, Donna Summer, Whitney Houston…La lista de sus discípulos es larga".

Franklin nació el 25 de marzo de 1942, en Memphis, Tennessee, y se crió en Detroit. Su padre, el reverendo C.L.Franklin, fue un respetado líder de los derechos civiles y defensor de lo que se denomina "orgullo negro".