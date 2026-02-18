Mike Tyson sale al rescate del boxeo

Getting your Trinity Audio player ready...

“El boxeo está muriendo”.



Con esa frase lapidaria, el ex campeón mundial de peso pesado Mike Tyson salió al rescate del deporte de los puños en Estados Unidos y anunció el lanzamiento de un torneo por invitación para revitalizar un espectáculo que décadas atrás atraía la atención casi unánime de todo el mundo.



El Mike Tyson Invitational se celebrará del 12 al 14 de marzo en Las Vegas, con la participación de los mejores boxeadores amateurs de Estados Unidos, y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.



“Estaba viendo algunas peleas amateurs y me preguntaba por qué no tenemos suficientes gimnasios de boxeo”, dijo Tyson a la agencia de noticias The Associated Press.



“Antes, cuando yo peleaba, podía combatir en la feria estatal de Ohio. Luego iba a Colorado dos semanas después y peleaba en el torneo nacional. Eso es lo que necesitamos para competir con otros países. Necesitamos más competencia”.



Miembro del Salón de la Fama, Tyson ha sido uno de los campeones supercompletos más temidos de la historia y sus combates generaban atención desde que se anunciaban sus rivales.



Hoy, son pocos los púgiles estadounidenses capaces de causar el revuelo de antaño, con excepciones, como la reciente pelea unificatoria del peso supermediano de Terence Crawford ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez, que llevó más de 70 mil fanáticos al Allegiant Stadium de Las Vegas, el pasado 13 de septiembre.



“Escuchen, el boxeo está muriendo, y eso es lo que me impulsa. Si puedo involucrarme de alguna manera en el impulso y desarrollo del boxeo, estaré feliz con eso”, aseguró el expeleador de 59 años, que dejó récord de 50 victorias, 44 de ellas por nocaut, y siete derrotas.



A Tyson no le gusta el estado actual de las cosas, con varias entidades que fragmentan la calidad y complican la organización de buenas carteleras.



Décadas atrás, cuando alguien era campeón mundial de boxeo, era eso: campeón absoluto. Ahora hay varios monarcas en una misma división, ya sea del CMB, la OMB, la FIB o la AMB.



Por eso, está dispuesto a trabajar directamente con Dana White, el CEO y presidente de UFC, el imperio de las artes marciales mixtas.



“Me gusta ese tipo de organización. Es solo un hombre y maneja todo. Puede que eso no funcione para el boxeo, pero me gusta la idea. En UFC, si alguien da una mala pelea, puede quedar fuera. Es entretenimiento. De eso se trata. En el boxeo, si alguien arruina el espectáculo, lo siguen usando. Así que ese debe ser el criterio. O haces peleas emocionantes o no puedes participar”, afirmó Tyson, quien a los 19 años se convirtió en el campeón mundial de peso completo más joven de la historia.



“Todos somos artistas del entretenimiento, créanme, especialmente los peleadores. Si no rindes bien, la gente da su opinión sobre ti. Puede que no te guste. Mi trabajo siempre fue hacer feliz a la gente como peleador”, señaló.



Aunque tiene claro que su torneo invitacional no será la solución definitiva, podría ser un comienzo para encontrar al próximo Mike Tyson que le devuelva la chispa al boxeo estadounidense. “Me enseñaron de niño que el boxeo se trata de llenar asientos. De ahí nace la grandeza”, concluyó.