Mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana

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Mensaje del Presidente Donald Trump por el Mes de la Herencia Hispana divulgado por la Casa Blanca.



Durante el Mes de la Herencia Hispana, honramos los innumerables logros y las vastas contribuciones de los hispanoamericanos, cuya fortaleza, carácter y devoción a nuestro país continúan haciendo de Estados Unidos la nación más grande y próspera del mundo.

Durante siglos, los hispanoamericanos han dado forma al tejido de nuestra cultura, han fortalecido nuestras instituciones más preciadas y han impulsado la promesa del sueño americano. Han luchado para defender nuestra libertad en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; han protegido nuestras calles y ciudades sirviendo en las fuerzas del orden; han cuidado de los vulnerables como médicos, enfermeros y trabajadores de la salud; han fortalecido nuestras comunidades como miembros del clero y líderes religiosos; y han ayudado a forjar el destino de nuestra República sirviendo en los niveles más altos del gobierno.

En todas las profesiones a lo largo y ancho de nuestra tierra, hacen que nuestro país sea más fuerte, más próspero y más orgulloso con cada generación que pasa.

Sobre todo, los hispanoamericanos han enriquecido inmensamente nuestras comunidades mediante una dedicación incansable al trabajo duro, un inmenso amor por la familia y una fe inquebrantable en Dios Todopoderoso.

Mi Administración reafirma nuestro compromiso inquebrantable de defender estos valores perdurables de fe, familia y libertad, y nos mantenemos firmes en nuestra misión de liberar todo el potencial de una nación más fuerte, para que cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar, progresar y alcanzar el sueño americano.

A través de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (The Working Families Tax Cuts Act), estamos ayudando a los estadounidenses a conservar una mayor parte de sus ingresos al eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficios del Seguro Social, aumentar el crédito fiscal por hijos y crear una nueva cuenta de inversión para los niños estadounidenses: las Cuentas Trump. Esta legislación histórica reduce los impuestos como nunca antes para nuestros trabajadores, personas mayores y emprendedores, recompensando la labor que construyó nuestra economía y que la impulsa hacia adelante.

Mientras nuestra nación conmemora el Mes de la Herencia Hispana, continuaremos logrando victorias históricas, honrando la rica cultura y las contribuciones de la comunidad hispanoamericana, y escribiendo el próximo capítulo de nuestra gran historia estadounidense.

El valor, el sacrificio y la perseverancia de los hispanoamericanos encarnan lo mejor de nuestra República y, juntos, avanzaremos con confianza, seguros de que nuestros días más brillantes están aún por llegar.