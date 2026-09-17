Mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana

Mensaje del Presidente Donald Trump por el Mes de la Herencia Hispana divulgado por la Casa Blanca.
Durante el Mes de la Herencia Hispana, honramos los innumerables logros y las vastas contribuciones de los hispanoamericanos, cuya fortaleza, carácter y devoción a nuestro país continúan haciendo de Estados Unidos la nación más grande y próspera del mundo.
Durante siglos, los hispanoamericanos han dado forma al tejido de nuestra cultura, han fortalecido nuestras instituciones más preciadas y han impulsado la promesa del sueño americano. Han luchado para defender nuestra libertad en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; han protegido nuestras calles y ciudades sirviendo en las fuerzas del orden; han cuidado de los vulnerables como médicos, enfermeros y trabajadores de la salud; han fortalecido nuestras comunidades como miembros del clero y líderes religiosos; y han ayudado a forjar el destino de nuestra República sirviendo en los niveles más altos del gobierno.
En todas las profesiones a lo largo y ancho de nuestra tierra, hacen que nuestro país sea más fuerte, más próspero y más orgulloso con cada generación que pasa.
Sobre todo, los hispanoamericanos han enriquecido inmensamente nuestras comunidades mediante una dedicación incansable al trabajo duro, un inmenso amor por la familia y una fe inquebrantable en Dios Todopoderoso.
Mi Administración reafirma nuestro compromiso inquebrantable de defender estos valores perdurables de fe, familia y libertad, y nos mantenemos firmes en nuestra misión de liberar todo el potencial de una nación más fuerte, para que cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar, progresar y alcanzar el sueño americano.
A través de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (The Working Families Tax Cuts Act), estamos ayudando a los estadounidenses a conservar una mayor parte de sus ingresos al eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los beneficios del Seguro Social, aumentar el crédito fiscal por hijos y crear una nueva cuenta de inversión para los niños estadounidenses: las Cuentas Trump. Esta legislación histórica reduce los impuestos como nunca antes para nuestros trabajadores, personas mayores y emprendedores, recompensando la labor que construyó nuestra economía y que la impulsa hacia adelante.
Mientras nuestra nación conmemora el Mes de la Herencia Hispana, continuaremos logrando victorias históricas, honrando la rica cultura y las contribuciones de la comunidad hispanoamericana, y escribiendo el próximo capítulo de nuestra gran historia estadounidense.
El valor, el sacrificio y la perseverancia de los hispanoamericanos encarnan lo mejor de nuestra República y, juntos, avanzaremos con confianza, seguros de que nuestros días más brillantes están aún por llegar.
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