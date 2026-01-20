Enlaces de accesibilidad

La libertad es una librería
La libertad es una librería

Memorias, de Orestes Ferrara
Estas memorias relatan las luchas del autor durante la guerra de independencia de Cuba, su vida política durante los años de la República, su participación en el gobierno del presidente Machado, su exilio y su regreso a Cuba para formar parte de la delegación que redactó la Constitución de 1940.

