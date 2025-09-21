Memorial en Arizona en honor a Charlie Kirk

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gobierno estadounidense hablarán en un multitudinario homenaje al activista conservador Charlie Kirk este domingo, en un servicio de recordación en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, según informó Turning Point USA.

Las puertas del estadio abrirán al público desde las 8:00 AM (11:00 AM, hora del Este) y el evento, titulado "Construyendo un legado. Recordando a Charlie Kirk", comenzará a las 11:00 AM (2:00 PM, hora del Este). Puedes seguir la cobertura por Radio Martí, Martinoticias.com y nuestras redes sociales.

Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre pasado, durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, una tragedia que conmovió al país y generó reacciones desde todas partes del mundo.

"La vida de Charlie Kirk fue un testimonio de fe, valentía y convicción. Desde pequeño, creyó que valía la pena luchar por Estados Unidos, y dedicó cada momento de sus 31 años a esa causa. Vivió con la mirada puesta en la eternidad, cimentado en la verdad de la Palabra de Dios e impulsado por un llamado más grande que él mismo", escribió la organización.

El Estadio State Farm tiene capacidad para más de 63,000 personas, y habrá asientos adicionales disponibles en el Desert Diamond Arena, sede de los Arizona Rattlers de la Liga de Fútbol Sala, ubicado justo al lado, dijo Turning Point USA.

Entre los oradores del evento se cuentan también la viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el comentarista conservador Tucker Carlson; el subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller; el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos del Sur y Centro de Asia, Sergio Gor, y Donald Trump Jr., entre otros.

"Charlie murió haciendo lo que amaba: luchar por la verdad, por la fe, por su familia y por Estados Unidos. Su sacrificio perdurará como una luz que guía a las generaciones futuras. Aunque nos duele el corazón, no nos lamentamos como quienes no tienen esperanza", señaló Turning Point USA.

La organización anunció el jueves pasado que su junta directiva había nombrado nueva directora ejecutiva y presidenta a la esposa de Kirk, Erika.

"La Junta Directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva CEO y presidenta de la Junta. En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de su fallecimiento", dijo la organización en un post en sus redes sociales.