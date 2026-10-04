Meme Solís y Frankie Marcos serán galardonados en la ceremonia de los Premios Latino 2026 en Madrid

Getting your Trinity Audio player ready...

El legado musical cubano será reconocido este lunes en las figuras de Meme Solís y Frankie Marcos, durante la ceremonia de entrega de los Premios Latino, que se celebrará en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

El reconocido compositor, pianista y cantante Meme Solís, será galardonado con el Premio a la Trayectoria Cultural, tras más de seis décadas de trabajo que lo han convertido en una figura emblemática de la música popular cubana y ha dejado una huella profunda en el repertorio latinoamericano.

Su nombre real es José Manuel Solís y comenzó su trayectoria profesional junto a voces icónicas como Olga Guillot, Elena Burke y Fernando Albuerne, y fundó el influyente cuarteto vocal Los Memes, que marcó una época en la década de 1960.

A lo largo de su extensa carrera, ha compuesto más de 300 obras musicales que han sido interpretadas por destacados artistas latinoamericanos.

Prohibido por la censura del régimen castrista, se le impidió por años salir de la isla, hasta que finalmente pudo continuar su exitosa labor artística en España y Estados Unidos, donde se consolidó como un referente para generaciones de músicos y admiradores de la canción romántica y popular.

Por su parte, Frankie Marcos será distinguido con el Premio de Oro por la Expansión Internacional de la Música Latina.

Se trata de un reconocimiento especialmente relevante porque valora el trabajo de quienes, más allá de la interpretación, han contribuido a proyectar la música latina en escenarios internacionales y a abrir caminos para futuras generaciones de artistas.

Frankie Marcos es reconocido como una figura clave en la proyección del llamado Sonido de Miami, un estilo que contribuyó a internacionalizar determinados sonidos cubanos y sudamericanos y, a acercarlos a públicos de distintas culturas.

Su trayectoria como saxofonista, compositor, arreglista y productor le ha permitido participar en proyectos de alcance global y colaborar con importantes figuras de la música internacional.