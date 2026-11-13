“Me apuntaron con una pistola”: periodista independiente cubano denuncia amenazas de muerte

Getting your Trinity Audio player ready...

El periodista independiente Vladimir Turró Páez denunció que tres agentes de la Seguridad del Estado cubano lo detuvieron el jueves 12 de noviembre en La Habana y lo trasladaron a un lugar apartado, donde lo amenazaron con una pistola e intentaron obligarlo a grabar un video en el que anunciara públicamente su renuncia al medio digital CubaNet.

Turró Páez relató que permaneció unas diez horas bajo custodia de las autoridades, durante las cuales también recibió amenazas de prisión si continuaba ejerciendo el periodismo independiente.

Según su testimonio, los agentes llegaron alrededor de las 11 de la mañana a la vivienda de su madre, en el municipio habanero de La Lisa, y le ordenaron acompañarlos. Posteriormente, lo introdujeron en un vehículo sin identificación policial y lo trasladaron fuera de la ciudad, obligándolo a mantener la cabeza agachada entre las piernas durante todo el recorrido. El periodista aseguró que todavía presenta fuertes dolores en la columna como consecuencia de la posición en la que fue transportado.

Una vez en una zona boscosa, los agentes intentaron grabarlo mientras uno de ellos lo apuntaba con un arma de fuego y manipulaba repetidamente el cargador.

“Uno con teléfono en mano y otro con pistola en mano intentaron filmarme haciéndome renunciar a CubaNet. La idea central de ellos era esa, que yo renunciara como periodista de CubaNet y que lo hiciera públicamente”, explicó en un testimonio difundido por el propio medio.

Turró Páez describió los momentos de temor que experimentó mientras uno de los agentes retiraba y colocaba el cargador de la pistola y accionaba el gatillo. “No sé si el peine tenía balas o no las tenía, pero la realidad es que viví muchísimo, muchísimo terror, precisamente porque pensé que ya acabarían con mi vida”, declaró.

El reportero afirmó que los agentes insistieron en que anunciara su decisión de abandonar CubaNet, pero se negó a cumplir sus exigencias. “Di que renuncias a CubaNet y que ya no vas a trabajar más con ellos”, recordó que le ordenaban mientras intentaban grabarlo.

“No dije una sola palabra, la verdad que no dije ni una sola palabra en todo aquel tiempo que estuvimos allí”, aseguró.

El periodista calificó lo sucedido como un episodio de tortura psicológica y reconoció que llegó a temer por su vida debido al aislamiento del lugar y las amenazas con el arma. Tras ese incidente, los agentes lo trasladaron a la Sexta Unidad de la Policía, donde fue interrogado por un hombre que se identificó como instructor de Villa Marista, sede de los órganos de la Seguridad del Estado en La Habana.

El funcionario le presentó un acta de advertencia y le comunicó que debía abandonar su trabajo en CubaNet y dejar de ejercer el periodismo independiente para evitar una condena de prisión. El periodista aseguró que, ante las reiteradas advertencias de encarcelamiento, respondió a los agentes que podían proceder si consideraban que su actividad profesional constituía un delito.

Después del interrogatorio, fue introducido en un vehículo policial, donde permaneció varias horas hasta su liberación, alrededor de las nueve de la noche. Turró Páez vinculó lo sucedido con su decisión de no acudir el martes anterior a una citación informal realizada por un oficial de la Seguridad del Estado para que se presentara en Villa Marista.