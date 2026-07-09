Más de seis millones de fanáticos han asistido a los estadios en el Mundial

Más de seis millones de fanáticos han asistido a los estadios donde se han jugado partidos de la Copa Mundial de fútbol, según cifras reveladas por la FIFA antes del inicio de la fase de cuartos de final.

Entre los encuentros disputados en Estados Unidos, México y Canadá, la cifra de asistentes es de seis millones 259 mil 584, de lejos la mayor cantidad en la historia de estos torneos.

Obviamente, en ello influye la ampliación a 104 en la cantidad de juegos que componen el calendario de competencia.

Hasta ahora se han disputado 96 choques, casi todos a lleno completo, que ya supera en 32 el total de juegos del Mundial anterior en Qatar 2022, que constó de 64 desafíos.

El promedio de asistencia a los parques en el 2026 es del 99.6 por ciento, con una media de 65 mil fanáticos por juego.

La ampliación en el número de partidos obedece al crecimiento de 32 a 48 en la cifra de selecciones participantes.

De todos modos, los estadios repletos en Estados Unidos, México y Canadá contrastan con las imágenes de hace cuatro años, cuando hubo algunos encuentros que no consiguieron atraer a la fanaticada masivamente.

En Qatar, el promedio de ocupación fue del 96.3 por ciento, con un total de 3.4 millones de asistentes.

Hasta esta edición, el récord de mayor asistencia a una Copa Mundial era de tres millones 587 mil 538, que se registró en Estados Unidos 1994.