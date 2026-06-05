Martí App 2026: una puerta a la información sin límites desde cualquier rincón de Cuba
Es la nueva versión ligera de Martí Noticias para iPhone y Android, eficiente y accesible incluso en condiciones de baja conectividad o cero conexión a Internet. Pensada para usuarios en toda Cuba, incorporando mecanismos para sortear la censura de contenidos que implementa el régimen comunista.
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junio 05, 2026
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junio 05, 2026
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junio 05, 2026
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junio 05, 2026
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