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Maria Corina Machado es ovacionada en el Senado de España

Source: Reuters
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Maria Corina Machado es ovacionada en el Senado de España

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La Premio Nobel de Paz 2.025, María Corina Machado, es homenajeada en reunión conjunta del Senado Español...Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asegura que no es necesaria intervención de EEUU para mediar conflicto que enfrenta con Colombia por alegada falta de cooperación en seguridad fronteriza

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