María Corina Machado confirma aspiración presidencial y pide elecciones libres en Venezuela

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La líder opositora María Corina Machado ratificó este sábado su intención de postularse a la presidencia y reiteró su objetivo de impulsar elecciones libres y transparentes en Venezuela en un plazo de entre siete y nueve meses.

Desde Ciudad de Panamá, donde se reunió con figuras clave de la oposición, insistió en la necesidad de depurar el Consejo Nacional Electoral y habilitar un registro que permita la participación de millones de venezolanos dentro y fuera del país.

Machado enmarcó este proceso dentro de una eventual transición política, que, según explicó, requerirá una amplia alianza nacional más allá de los partidos.

Durante el encuentro también participaron líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma, mientras Edmundo González se sumó de forma virtual. La dirigente afirmó que mantiene contactos con Washington para coordinar su eventual regreso al país, que, aseguró, podría concretarse en el corto plazo.

"Muchos pensaban que los que estamos aquí jamás nos íbamos a sentar en una misma mesa, pero lo hicimos pa’ echar este país adelante. Que tenemos diferencias, por supuesto, pero hay un propósito: Liberar a nuestro país y avanzar a la transición a través de unas elecciones libres", dijo Machado.

La líder venezolana también se dirigió en una concentración pública a miles de sus coterráneos en ese país.

Este domingo, la líder opositora celebró el decimocuarto aniversario de la creación de su partido, Vente Venezuela.

"Hace 14 años nació Vente, nuestro sueño de una Venezuela libre y llena de oportunidades para todos llevó el turquesa a todos los rincones del país y del mundo. Hoy, nuestro compromiso con cada venezolano está más vigente que nunca y el logro de nuestro propósito cada vez más cerca. Pronto volveremos a casa, reencontraremos a nuestras familias y gritaremos juntos, con orgullo, y en nuestra tierra: Viva Venezuela!!!", expresó en un post en sus redes sociales.