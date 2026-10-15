Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de nuevos cargos de tortura ante tribunal de Nueva York

Getting your Trinity Audio player ready...

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer tortura durante una audiencia celebrada en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York este jueves, presidida por el juez Alvin Hellerstein.

La comparecencia se realizó una semana después de que la Fiscalía estadounidense ampliara la acusación contra ambos, al atribuirles responsabilidad en una estructura de represión que, según los investigadores, utilizó la tortura física y psicológica contra opositores políticos, militares y ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con Reuters, Maduro y Flores rechazaron formalmente los nuevos señalamientos, que se incorporan al proceso penal que ya enfrentaban por delitos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas.

La acusación presentada el pasado 8 de octubre sostiene que ambos utilizaron sus posiciones de poder para sostener un sistema de persecución política durante más de dos décadas.

Entre los métodos de tortura descritos por los fiscales figuran descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de los detenidos.

Uno de los episodios señalados por la Fiscalía se remonta a 2014, cuando Maduro presuntamente ordenó el secuestro y los interrogatorios violentos de militares sospechosos de mantener vínculos con sectores disidentes. Según el expediente, Flores habría respaldado esa operación.

Los fiscales no sostienen que Maduro y Flores ejecutaran personalmente las torturas, sino que participaron en la planificación y dirección de una estructura que permitió esos abusos.

Tamara Suju: las víctimas necesitan justicia y reparación

La abogada venezolana y defensora de derechos humanos Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, destacó a través de sus redes sociales la importancia del proceso judicial para quienes durante años han denunciado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. "Es el comienzo de lo que hemos denunciado: el crimen de lesa humanidad de la justicia, de la tortura y de la violencia sexual y las desapariciones forzadas durante décadas", expresó Suju.

La defensora insistió en que las investigaciones y los procesos judiciales deben permitir que las víctimas obtengan respuestas y que los responsables de los abusos enfrenten a la justicia. "Cuando nosotros exigimos justicia, no repetición y reparación, no es venganza, no. Es porque esas víctimas necesitan cerrar un ciclo, un capítulo, ver a sus torturadores enfrentados a la justicia y de alguna manera que el daño que sufrieron sea reparado", afirmó.

Suju también hizo referencia a las personas que murieron esperando justicia, a sus familiares y a los presos políticos que, según denunció, continúan sometidos a torturas físicas y psicológicas.

En ese sentido, defendió la necesidad de establecer un sistema de justicia transicional que permita investigar las violaciones de derechos humanos, garantizar la reparación de las víctimas y evitar que estos hechos se repitan.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

Maduro y Flores permanecen bajo custodia federal en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde se encuentran recluidos desde su captura en Caracas durante una operación estadounidense el pasado 3 de enero.

El proceso judicial también mantiene pendientes argumentos de la defensa relacionados con la inmunidad que reclaman por los cargos que ambos ocuparon en Venezuela. La Fiscalía estadounidense se ha opuesto a esas solicitudes.

El pasado 8 de octubre, el juez Hellerstein rechazó una petición de Flores para sustituir su detención por arresto domiciliario, presentada por sus abogados con argumentos relacionados con su estado de salud.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027, aunque su calendario podría experimentar modificaciones.