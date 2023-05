Más de 29 mil cubanos han recibido autorización de viaje a EEUU a través del proceso de parole

El subsecretario de seguridad nacional para política fronteriza e inmigración, Blas Núñez-Neto, dijo que desde el 5 de enero hasta hoy más de 29,000 ciudadanos de Cuba han recibido autorización de viaje a través del proceso de parole “que comienza con un patrocinador en los Estados Unidos que puede probar asistencia financiera para los individuos que quieren venir a los Estados Unidos”.

"La demanda para este programa ha sido enorme. Ya hemos dejado entrar más de 29,000 ciudadanos de Cuba a los Estados Unidos usando este proceso. También anunciamos unos cambios al proceso hace un par de semanas, que involucran un proceso en el cual la mitad de las citas diarias van a ser asignadas mediante una lotería y con eso lo que estamos tratando de intentar es dar la esperanza a cualquiera que ha aplicado”, dijo el funcionario en una conferencia de prensa virtual.

Señaló además que “desde el 12 de mayo Estados Unidos ha repatriado más de 22,000 individuos, incluyendo adultos solteros y familias, a más de 70 países y que esa cifra incluye más de 1,300 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que fueron devueltos a México.

Núñez-Neto mencionó que no se están viendo muchos ciudadanos de Cuba aparecer en la frontera sin una cita a través de la aplicación CBP One y lo atribuyó “a los canales legales que se han implementado”.

Sin embargo, advirtió que si alguien se encuentra en la frontera cruzando de manera ilegal, sin usar la aplicación CBP One, sería procesado para repatriación acelerada y que esto incluye a los cubanos que llegan por vía marítima.

“Eso sí, también estamos ofreciéndoles a los ciudadanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos la oportunidad de volver a México de manera voluntaria para seguir siendo elegibles para participar en este proceso de parole o CBP One, así que hay opciones para los ciudadanos de Cuba en la frontera, pero si insisten en cruzar de manera ilegal y pasar por el proceso de repatriación acelerado, podrían ser devueltos con órdenes de repatriación a Cuba o México”, añadió Núñez-Neto.

El funcionario dijo además que se están dando los toques finales a cambios en el programa de reunificación familiar para tratar de tener un proceso más eficiente, añadiendo que no quería adelantarse al anuncio que, según dijo, se hará en poco tiempo.

Núñez-Neto asimismo aclaró que “los niños no acompañados no son elegibles para este proceso de parole, así que no se debe utilizar esta vía para venir a los Estados Unidos".



“Hay vías legales que existen para reunificar a los niños con sus padres si están en los Estados Unidos y deberían ir a la embajada americana en La Habana para preguntar cómo solicitar esas vías. Hemos tenido niños no acompañados que llegan por este programa, pero eso ha sido excepciones muy raras y por problemas de cómo se procesaban inicialmente, que se han corregido y esperamos no seguir recibiendo niños acompañados por este programa”, explicó.

Recordó que “como parte de los acuerdos de migración” entre Estados Unidos y Cuba se comenzaron a operar vuelos de repatriación a Cuba para las personas que no establecen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

“Hemos operado 2 vuelos desde que se recomenzaron los vuelos de repatriación, uno en abril y uno en mayo, y seguiremos operando los vuelos en base al el número de personas que tenemos para repatriar “, dijo.