Luis Robert Jr pasa de los Medias Blancas a los Mets 

El jardinero cubano Luis Robert Jr tiene nuevo equipo para el 2026, tras ser canjeado de los Medias Blancas de Chicago a los Mets de Nueva York.

Robert, quien ganará 20 millones esta temporada, con una opción del equipo por el mismo monto para el 2027, llega a la Gran Manzana a cambio del jugador de cuadro venezolano Luisángel Acuña y el pitcher derecho Truman Pauley.

Los Mets habían estado interesados en el avileño de 28 años desde la fecha límite de cambios del 2024 y durante los entrenamientos primaverales antes de la temporada del 2025.

En las últimas semanas se intensificaron los rumores de cambio por el cubano, aunque la mayoría lo situaban en los Filis de Filadelfia como primera opción.

Desde su debut en las Mayores en 2020, Robert ha sido señalado como uno de los peloteros más completos en todo el béisbol, ganador del Guante de Oro en el jardín central y segundo en la votación para el Novato del Año en su primera campaña.

En el 2023 fue convocado al Juego de Estrellas y terminó la temporada con 38 jonrones, 36 dobles, 20 bases robadas, 90 carreras anotadas y 80 impulsadas.

Sin embargo, a pesar de ser un jugador de cinco herramientas, ha sufrido lesiones recurrentes que han limitado su rendimiento sobre el terreno, lo cual lo convierte más en una incógnita, que en una certeza.

Mantenerse saludable ha sido su mayor problema, como en el 2025, cuando disputó apenas 110 juegos debido a un par de lesiones en el tendón de la corva izquierda.

A pesar de su limitado tiempo de juego, estableció un récord personal con 33 bases robadas.

En su carrera suma 102 bases estafadas e igual cifra de cuadrangulares.

En los Mets se unirá al núcleo ofensivo liderado por el dominicano Juan Soto, el boricua Francisco Lindor y el recién llegado Bo Bichette, firmado la pasada semana en la agencia libre por tres años y 126 millones.

Mientras en los Medias Blancas se había convertido en la principal figura del equipo, el ir a los Mets y jugar a la sombra de Soto y Lindor podría serle beneficioso, pues no tendrá la presión mediática que pudiera tener en Chicago.