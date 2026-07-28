Los Marlins de Miami buscan otra victoria frente a Los Phillies de Filadelfia
Martí Noticias desde el LoanDepot Park, el estadio de la Pequeña Habana llevará en vivo el partido entre Los Marlins de Miami y Los Phillies de Filadelfia, en las voces de Jorge “yoyo” Morejón, Yordano Carmona y Alfre Álvarez. Síganos en vivo desde las 6 y 40 de la tarde por nuestras plataformas.
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julio 28, 2026
“Al duro y sin guantes”, esta tarde desde el LoanDepot Park
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