Los cubanos son el tercer mayor grupo latino en EEUU: su presencia en los 50 estados

Con 2.9 millones de habitantes, los cubanos constituyen el tercer mayor grupo de latinos en Estados Unidos, según datos de 2024 de la Oficina del Censo de EEUU revisados esta semana por CNN.

Como era de esperarse, los de la Mayor de Las Antillas son el principal grupo de latinos en Florida, con 1.8 millones, aunque también tienen presencia importante en los 50 estados de la Unión Americana.

Sengún el censo, Florida es el tercer estado con mayor población hispana, con seis millones 707 mil 533, sólo superado por California (16,069,215) y Texas (12,602,294).

La segunda mayor población de cubanos se concentra en Texas, con 231 mil 705, aunque en ese territorio ocupan el quinto lugar entre todos los latinos.

Los cubanos se han movido en los últimos años también hacia Nevada y Kentucky, donde hoy constituyen el segundo mayor grupo hispano, con 52 mil 22 y 41 mil 426, respectivamente.

En Arizona (38,499), Michigan (22,155), Louisiana (21,498), Nebraska (16,189) y Nuevo México (7,756), los cubanos son la tercera mayor agrupación latina.

Solamente en Wyoming, Utah, Rhode Island y en Dakota del Norte y del Sur, los cubanos no figuran entre los diez primeros grupos en cuanto a la demografía hispana.

Hasta en los remotos Alaska y Hawaii se reporta presencia cubana, con pequeñas comunidades de 1,137 y 2,868 habitantes, respectivamente.

Los datos de la Oficina del Censo revelaron que una de cada cinco personas en Estados Unidos es de origen latino, con una cifra global de hispanos que ya supera los 68 millones, con los mexicanos a la cabeza, quienes constituyen, con 38.9 millones, el 57 por ciento de todos.

En segundo lugar están los puertorriqueños, con 6.1 millones, delante de los cubanos, mientras que los salvadoreños (2.7 millones) y los dominicanos con 2.5 millones, completan las cinco mayores comunidades latinas en EEUU.