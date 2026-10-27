Los Cerveceros a un paso de ganar su primera Serie Mundial 

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Un error de juicio del tercera base dominicano Junior Caminero abrió las puertas a un racimo de ocho carreras en el quinto inning del tercer juego de la Serie Mundial y los Cerveceros de Milwaukee quedaron a un triunfo de la gloria suprema.

Con el juego 2-0 favorable a Milwaukee, corredores en primera y segunda y dos outs, Caminero fildeó un roletazo y optó por tirar a segunda, cuando tenía más fácil la jugada por la inicial.

El corredor, Christian Yelich, llegó a la intermedia antes que el tiro, y aunque el árbitro decretó inicialmente out, el alto mando de los Cerveceros reclamó y la decisión fue revertida, para dejar las bases llenas.

A partir de ahí, los siguientes seis bateadores dispararon hits, para completar el rally de ochoo anotaciones.

Los Cerveceros, nacidos en Seattle en 1969 con el nombre de Pilots y mudados a Milwaukee un año después, nunca han ganado un Clásico de Octubre.

Ahora, con ventaja de 3-0, levantar el trofeo y descorchar la champaña es sólo cuestión de tiempo.

Nunca antes en una Serie Mundial un equipo consiguió revertir semejante diferencia.

La única vez en todo el deporte estadounidense que un conjunto logró recuperarse de tal déficit fue en 2004, cuando los Medias Rojas de Boston lo hicieron ante los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Pero no ha pasado ni en Series Mundiales de béisbol, ni en finales de la NBA, ni en la Copa Stanley de hockey.

Estos Cerveceros están en estado de gracia y todo le sale bien. Ahora están a un triunfo de convertirse en el primer equipo en barrer la Serie de Campeonato y el Clásico de Octubre desde 1976, cuando lo hizo la Gran Maquinaria Roja de Cincinnati.

La diferencia con los Rojos de hace 50 años es que entonces, la Serie de Campeonato de Liga se jugaba al mejor de cinco partidos. Desde 1985 se extendió esa fase a siete juegos, lo cual realza los méritos de Milwaukee.

Pat Murphy, candidato a ganar por tercera vez seguida el premio de Manager del Año en la Liga Nacional, ha dirigido magistralmente, a la altura de las circunstancias, con un manejo del pitcheo perfecto y apegado a la máxima beisbolera de que "alineación ganadora no se cambia".

Gran diferencia con Kevin Cash, demasiado apegado a la teoría, al punto de enviar a la banca el lunes al mexicano Jonathan Aranda y a Richie Palacios, dos de los que mejor han bateado en toda la postemporada, por el hecho de que el abridor de Milwaukee era el zurdo Robert Gasser.

Ben Williamson, con un hit en 15 turnos en la postemporada, y Ryan Vilade, dos en 18, debilitaron aún más la de por sí anémica ofensiva mostrada por los Rays en la Serie Mundial.

Y por ese apego a lo preestablecido, este martes, sin mañana para Tampa Bay, Cash anunció a Griffin Jax como lanzador, en lugar de Nick Martínez o Drew Rasmussen, aun cuando no tengan todo el descanso necesario.

El manager de los Rays no aprendió de sus errores. Los héroes nacen en octubre y no hay estadística para medir la grandeza de los hombres en los momentos decisivos.

Eso le costó la Serie Mundial del 2020 ante los Dodgers de Los Angeles y está a punto de costarle esta frente a los Cerveceros, seis años después.

Mientras tanto, Caminero pasará preguntándose todo el invierno, hasta que arranque la próxima temporada, por qué tiró a segunda en el quinto inning, en lugar de primera base, donde tenía seguro el tercer out de la entrada.