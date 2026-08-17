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Los bólidos de la IndyCar rugirán por Washington D.C. el fin de semana

Washington DC se alista para recibir el Gran Premio Freedon 250, primera carrera de IndyCar en la historia de la capital de Estados Unidos.
Washington DC se alista para recibir el Gran Premio Freedon 250, primera carrera de IndyCar en la historia de la capital de Estados Unidos.

Sumario

  • Washington DC albergará por primera vez una carrera de IndyCar el domingo 23 de agosto de 2026, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.
  • El Gran Premio Freedom 250 se disputará en un circuito urbano de 1.7 millas alrededor del National Mall, con la avenida Pennsylvania y monumentos emblemáticos como la Casa Blanca y el Capitolio como escenario.
  • Entre los favoritos figuran el español Alex Palou, líder de la IndyCar y cuatro veces campeón, y Felix Rosenqvist, vigente ganador de las 500 Millas de Indianápolis.

El ensordecedor ruido de los motores se hará sentir el fin de semana en Washington DC, donde los mejores pilotos de la categoría IndyCar disputarán el domingo 23 de agosto por primera en su historia una carrera por las principales vías de la capital del país, en homenaje al aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos.

El Gran Premio Freedom 250 fue incluido en el calendario de la serie Indy del 2026, con un circuito urbano de 1.7 millas por la avenida Pennsylvania y otras rutas alrededor del National Mall, con la Casa Blanca, el Capitolio Federal y el Monumento a Washington como telón de fondo.

Las calles por las que rugirán los motores han sido sometidas a trabajos de repavimentación para acondicionar el trazado, donde el sábado 22 de agosto, un día antes de la carrera, se disputará la ronda de clasificación que determinará la posición de cada uno de los 25 pilotos participantes en la línea de salida.

Entre los competidores, destacan el líder actual de la clasificación de la IndyCar, el español Alex Palou, y el vigente campeón de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist.

Palou, quien ha ganado cuatro veces la corona en esta categoría, podría asegurar el quinto título de su carrera en la capital estadounidense, pues lleva una ventaja cómoda de 133 puntos sobre Kyle Kirkwood.

Si cuando termine la carrera del domingo ha conseguido aumentar la diferencia sobre Kirkwood a 162 puntos, asegurará la corona, a falta de de tres pruebas más para completar el calendario.

Se espera que el presidente Donald Trump sea quien ondee la bandera verde para dar inicio a la carrera de 250 millas.

En tono de broma, Trump dijo que por primera vez en Washington DC, se verán autos desplazándose a 200 millas por hora, sin que reciban una multa de tránsito.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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