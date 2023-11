"Lo sacaron a rastras"; denuncian represalias en prisión tras divulgación de carta firmada por decenas de presos políticos

Maltratado físicamente y en paradero desconocido se encuentra en el penal de máxima seguridad Combinado del Este, el preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Jorge Bello Domínguez, denunciaron a Martí Noticias fuentes familiares.

Martha Domínguez, madre del periodista de 48 años de edad, quien cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, teme que el nuevo castigo se debe a una recogida de firmas en la que decenas de presos habrían rechazado la reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El martes la señora actualizó la situación de su hijo: “Recibo una llamada a las 4 de la tarde. Me llamó un preso del Combinado del Este, compañero de Jorgito de lucha y preso del 11J y me dio la noticia que Jorgito estaba en el piso, en el Edificio No.1, Tercero Sur, y que la guarnición del penal lo sacó a rastras del piso, a él y a otro más, el otro no se el nombre, y lo sacaron a rastras, le echaron spray en los ojos, y que no habían sabido más nada de ellos. Esta gente no cree en nadie, esta gente nunca acaban, yo no he sabido nada de Jorge, se fueron desde temprano la esposa y la hija de él para el Combinado, a mí no me dejaron ir porque tengo la presión alta, porque estoy muy preocupada con lo que está pasando, usted sabe que Jorge es un hombre enfermo, diabético, y no he sabido nada de mi hijo”.

La madre del comunicador independiente, que fue sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente, por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desordenes públicos y desacato, consideró que el nuevo castigo es una represalia porque su hijo acaba de hacer pública la carta firmada por 42 pesos políticos cubanos contra la presencia del régimen de La Habana en el Consejo de Derechos Humanos.

“Yo creo que es por esa carta, por la denuncia que Jorge sacó. Me parece que por todo eso, la mayoría de los presos están en el Combinado, y hay presos que son de otras prisiones, bueno ellos dieron la aceptación a través de los familiares que están pasando por lo mismo”, explicó.

Activistas y familiares han denunciado en reiteradas ocasiones que Bello Domínguez ha sido hostigado por órdenes de la Seguridad del Estado desde que está cumpliendo condena por su postura antigubernamental, y por negarse a la rehabilitación ideológica. También aseguran que ha estado encerrado en más de una ocasión en celdas de castigo; que ha sufrido provocaciones por parte de reos comunes de alta peligrosidad que trabajan para los guardias del penal, para levantarle una causa; y que le han sido negados los medicamentos y alimentos requeridos por su condición médica.