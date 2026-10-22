Llega a Matanzas segundo vuelo con ayuda humanitaria de EEUU

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Un segundo vuelo con ayuda humanitaria del gobierno de Estados Unidos llegó este jueves 22 de octubre al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, en Varadero, con 700 kits destinados a familias vulnerables de Matanzas, informó Cáritas Cuba.

El cargamento permitirá continuar las entregas que coordina Cáritas Matanzas, ahora en las localidades de Unión de Reyes, Bolondrón, Güira de Macurijes y comunidades rurales de esa zona, según el comunicado de la organización católica.

La distribución estará a cargo de voluntarios de la parroquia Nuestra Señora de la Caridad y de su párroco, el sacerdote Enrique Peñate Galán. La organización señaló que el envío busca asistir a “las familias en situación de vulnerabilidad” y dará continuidad al trabajo realizado en Alacranes y San Antonio de Cabezas, donde ya se entregaron paquetes de alimentos y productos de higiene.

El primer vuelo con suministros estadounidenses destinados a la diócesis de Matanzas llegó a mediados de octubre.

Los donativos forman parte de una partida de 60 millones de dólares que la Iglesia católica canaliza dentro de un fondo de asistencia humanitaria de 100 millones aprobado por la administración de Donald Trump para la población cubana