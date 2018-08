El libro de Ariel Ruiz Urquiola vio la luz en Miami

Omara Ruiz Urquiola presentó en el Miami Hispanic Cultural Arts Center el primer libro publicado por su hermano, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto deliro de “desacato” y actualmente bajo “licencia extrapenal”.

La edición príncipe de El vuelo de la mariposa, una colección de 7 relatos que Omara protagoniza, vio la luz este sábado en el Festival Vista, organizado por cubanos exiliados.

La joven viajó a Miami con visa humanitaria para someterse a un PET CT (Tomografía computarizada por emisión de positrones) que necesita periódicamente como parte de su tratamiento contra un cáncer de mama que padece desde 2005 y que, por falta de la atención requerida, se le ha extendido a la piel.

“Todavía me parece que seguimos en el mismo sueño. Tiene partes de pesadilla el sueño. Si te soy honesta, no me lo creo. Imagino que con el paso de los días empiece a recepcionar esta experiencia de otra manera, a hacer un poco más objetivo para mí”, dijo a Radio y Televisión Martí.

Sobre la experiencia del “violento arresto, la injusta condena y la huelga de hambre y sed” de su hermano en la cárcel, manifestó que “ha sido muy duro” y que todavía se está recuperando. “Es un trauma que ha afectado profundamente a mi familia. Mi mamá y yo estamos evidentemente bastante dañadas con esto que ha ocurrido”.

“La huelga vino después, pero esto comenzó el 3 de mayo, cuando a Ariel lo van a aprehender allá arriba. Cuando suben los guardabosques, yo estaba cuidando un examen de ingreso de matemáticas a la universidad. En medio del examen Ariel me llama, alterado, para decirme que estos hombres han ido a provocarlo. A partir de ahí se desencadenó toda esta cadena de sucesos, y hoy estoy en Miami presentando su libro”, expresó.

La profesora de Historia del Diseño y de Cultura Cubana, confesó que “en muy corto tiempo” ha tenido que experimentar “eventos de mucha intensidad”, pero que finalmente “es una felicidad poder presentar el libro de Ariel, y que haya sido en este lugar, que tiene una significación especial para los cubanos”.

“El libro empezó por ser un conjunto de desahogos del alma de mi hermano, a partir de que supo de mi enfermedad, a partir de que viajamos a Grecia, a partir de vivencias personales. Tiene también mucho de ficción, los nombres han sido cambiados, de hecho en esas vivencias biográficas de Ariel, yo tengo un nombre en un cuento y en otro cuento tengo otro nombre. Hay que saber descifrarlo”, reveló.

Los cuentos de El vuelo de la mariposa, “mueven a la sensibilidad en todos los casos. Están bien estructurados, son fáciles de leer, la edición y el diseño han sido buenos y en tiempo record. Esto se hizo para ayudar a Ariel que estaba en esa condición, y ha resultado una aventura literaria que a mí, aunque es inicial, es fundacional, me parece que es sólida”, concluyó.

El libro, que llegó a manos del escritor Armando Añel, director de Neo Club Ediciones, mientras Ruiz Urquiola se encontraba en huelga de hambre y sed, fue presentado por la periodista Karen Caballero, la activista Lilianne Ruiz Andarcio y el escritor Orlando Luis Pardo Lazo, quienes estuvieron pendientes el estado de salud del investigador en la prisión y han denunciado en diferentes medios su caso.

Sobre los relatos, Añel, editor del volumen, ha dicho que “son textos para leer despacio y aprender muy rápido. Reúne siete relatos de un prófugo del sistema in situ, de un escapado –como coloquialmente se le llama en Cuba a los emprendedores- de la “justicia social”. No sólo demuestra una gran sensibilidad para desnudar los intríngulis de la cotidianidad insular sino un desparpajo creativo raro entre quienes no se dedican profesionalmente a la literatura”.

Novena edición de Vista

Desde hace 4 años Vista promueve el trabajo de escritores, editores y artistas, la mayoría independientes. En Cuba, a pesar de la represión vigente, se han celebrado varias ediciones al margen de las instituciones estatales, en colaboración con el Club de Escritores Independientes de Cuba (CEIC) y otros grupos y creadores de la sociedad civil. También se ha realizado en otras ciudades Estados Unidos y en Bogotá, Colombia.

La novena edición se desarrolló durante la tarde y la noche de este sábado en la sede del Miami Hispanic Cultural Arts Center (111 SW 5ta Ave), que dirige el maestro Eriberto Jiménez. La mayoría de las actividades estuvieron relacionadas con la literatura.

La jornada se inició con la presentación Doce entrevistas para Nota del Cielo, del pastor Mario Félix Lleonart, que recoge los testiomonios de Madeleine Albright, Hana Jakrlova, Dagoberto Valdés, Vicente Echerri, David d'Omni, Daína Chaviano y Marcos Antonio Ramos, entre otras figuras.

Un homenaje al poeta y narrador Rafael Alcides, miembro de la generación del 50 y recientemente fallecido, fue protagonizado por su viuda Regina Coyula y los escritores Luis Felipe Rojas, Félix Luis Viera, Manuel Vázquez Portal y Ramón Fernández Larrea, quienes compartieron sus recuerdos y experiencias de los encuentros con el autor de Agradecido como un perro y comentaron sobre las características de su poética.

En un conversatorio conducido por la disidente Rosa María Payá, promotora de Cuba decide, se presentó La noche no será eterna, escrito por su padre, el fallecido opositor Oswaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Libreración.

En el panel Los hispanos y el mercado federal se presentó La salsa secreta del Tío Sam, de Rafael Marrero, uno de los empresarios estadounidenses, de origen hispano, más exitosos y de más profundo recorrido en el mundo del asesoramiento.

​El evento cerró con la charla El arte al rescate de la historia, a propósito de la segunda temporada de la serie Leyendas del exilio, docudramas dirigidos por el realizador Lilo Vilaplana que trasmite el canal local América TeVé (Canal 41, Miami).

El encuentro fue transmitido en vivo por Radio Viva, un proyecto que dirige en Miami el locutor y escritor Francisco Alemán de las Casas.