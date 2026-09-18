Liberan bajo fianza a Lismani Acosta, joven cubano detenido en una protesta en Guanabacoa

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Lismani Acosta, de 19 años y paciente de VIH, fue liberado bajo fianza este jueves tras permanecer detenido el pasado 6 de julio en el reparto Habana Nueva, en Guanabacoa, en el contexto de una manifestación por cortes de luz y falta de agua.

Su pareja, Leonides Montano, confirmó la liberación a Martí Noticias: “Ya lo soltaron. Ahora tengo que ir a la estación de policía para que vaya a firmar la fianza que se le puso. La libertad que le dieron fue condicional por ahora hasta que decidan si es una multa o juicio”.

Tras su detención en julio, familiares de Acosta denunciaron que el joven fue golpeado por varios agentes, lo que le causó una fractura en la nariz, y que posteriormente permaneció incomunicado durante 11 días.

Aunque inicialmente las autoridades le impusieron una fianza de 100.000 pesos cubanos, el cambio de medida cautelar lo llevó a prisión provisional en el penal Cuba-Panamá, en la provincia de Mayabeque, acusado del presunto delito de desorden público.

Durante su permanencia en el centro penitenciario, Montano señaló que el joven presentó un cuadro de desnutrición y depresión, y que la familia debió suministrarle los medicamentos antirretrovirales ante la falta de insumos en la prisión.

Acosta enfrentó el proceso sin representación legal y a la espera de que se determine si la causa concluirá con una sanción administrativa o un juicio.