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Liberan bajo fianza a Lismani Acosta, joven cubano detenido en una protesta en Guanabacoa

Lismani Acosta, manifestante de Guanabacoa
Lismani Acosta, manifestante de Guanabacoa

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  • Lismani Acosta, de 19 años y paciente con VIH, fue liberado bajo fianza este jueves tras permanecer detenido desde el 6 de julio por su arresto durante una protesta en Guanabacoa por los cortes de luz y la falta de agua.
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Lismani Acosta, de 19 años y paciente de VIH, fue liberado bajo fianza este jueves tras permanecer detenido el pasado 6 de julio en el reparto Habana Nueva, en Guanabacoa, en el contexto de una manifestación por cortes de luz y falta de agua.

Su pareja, Leonides Montano, confirmó la liberación a Martí Noticias: “Ya lo soltaron. Ahora tengo que ir a la estación de policía para que vaya a firmar la fianza que se le puso. La libertad que le dieron fue condicional por ahora hasta que decidan si es una multa o juicio”.

Liberan bajo fianza a manifestante de 19 años detenido en Guanabacoa desde julio
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Liberan bajo fianza a manifestante de 19 años detenido en Guanabacoa desde julio
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Tras su detención en julio, familiares de Acosta denunciaron que el joven fue golpeado por varios agentes, lo que le causó una fractura en la nariz, y que posteriormente permaneció incomunicado durante 11 días.

Aunque inicialmente las autoridades le impusieron una fianza de 100.000 pesos cubanos, el cambio de medida cautelar lo llevó a prisión provisional en el penal Cuba-Panamá, en la provincia de Mayabeque, acusado del presunto delito de desorden público.

Durante su permanencia en el centro penitenciario, Montano señaló que el joven presentó un cuadro de desnutrición y depresión, y que la familia debió suministrarle los medicamentos antirretrovirales ante la falta de insumos en la prisión.

Acosta enfrentó el proceso sin representación legal y a la espera de que se determine si la causa concluirá con una sanción administrativa o un juicio.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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