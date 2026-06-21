Liberan a opositor Manuel Cuesta Morúa tras detención violenta durante citación policial

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El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, de 63 años de edad y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), fue detenido de manera violenta el sábado en la unidad policial de Zanja, en Centro Habana, lugar al que acudió voluntariamente tras recibir una citación telefónica.

La activista María Mercedes Benítez, quien lo acompañó hasta la sede policial, confirmó este domingo a Martí Noticias que el opositor fue liberado horas después del arresto.

El viernes, Cuesta Morúa había difundido un video a través de Martí Noticias en el que declaraba que no se presentaría a las citaciones previas de la Seguridad del Estado por considerar que no había cometido delito alguno. Sin embargo, el sábado por la mañana recibió una llamada que consideró una trampa de las autoridades.

"Ellos nos sitiaron e intentaron subir hasta la casa diciendo veinte barbaridades", explicó Benítez el sábado a Martí Noticias. Al no contar los agentes con una orden oficial, el arresto no se concretó en ese momento.

El sábado, alrededor de las diez de la mañana, Cuesta Morúa recibió una llamada desde un teléfono fijo. Un hombre que se identificó como el primer teniente Lázaro Arocha, instructor penal de la policía nacional, le solicitó personarse en la estación de Zanja. Ante la garantía de que se trataba de un procedimiento policial ordinario y no de la Seguridad del Estado, el activista decidió acudir.

Al llegar a la estación, las sospechas se confirmaron cuando el personal de la recepción afirmó no conocer al supuesto instructor penal.

"Nosotros llegamos, preguntamos por la persona que nos llamó por teléfono. Ellos se quedaron como que no lo conocían. En eso vinieron seis policías y, con violencia, le pusieron las esposas", denunció Benítez.

La activista describió que la policía la apartó para impedir que interfiriera en la detención, mientras trasladaban a Cuesta Morúa a empujones hacia una patrulla.

Al intentar registrar el suceso con su teléfono celular, Benítez fue amenazada por un oficial de la Seguridad del Estado presente en el lugar me dijo: “Ni te atrevas, y le dijo a la policía si ella graba, enciérrala'", relató.



Benitez precisó que decidieron acudir juntos a la unidad para evitar que Cuesta Morúa fuera arrestado solo en la vía pública, lo que suele dejar sin ninguna información sobre su situación.

(Actualización de Yolanda Huerga)