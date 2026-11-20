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La profesora cubanoamericana Alina López Miyares, encarcelada en Cuba desde 2017, regresó a Estados Unidos en septiembre tras ser liberada mediante gestiones que no habían trascendido públicamente, confirmó a Martí Noticias la Oficina de Prensa del Departamento de Estado.

Un equipo del gobierno estadounidense viajó a La Habana para recoger a López Miyares, de 68 años, y trasladarla a Estados Unidos, de acuerdo con una fuente conocedora del caso, consultada por CNN.

El Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que su regreso se produjo en septiembre y que no hubo ningún intercambio para conseguir su libertad, pero declinó ofrecer más detalles por respeto a su privacidad. Sus abogados, Jason Poblete y Dylan Barket, también evitaron comentar y solicitaron preservar la intimidad de su clienta.

Una condena de 13 años por espionaje

López Miyares nació en Cuba, emigró durante su infancia y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense. Trabajaba como profesora de educación especial en Miami antes de su detención en la isla en enero de 2017, bajo sospecha de haber servido de enlace entre su esposo, el exdiplomático y exagente de Inteligencia cubano, Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. En octubre de ese año, un tribunal militar la condenó a 13 años de prisión por espionaje.

La cadena recoge la versión de sus defensores, quienes sostienen que su esposo, del que estaba separada, la atrajo a Cuba en 2017 y que él trabajaba para los servicios de inteligencia cubanos.

En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró arbitrario su encarcelamiento y pidió su liberación inmediata. Ese mismo año, López Miyares fue puesta en libertad condicional por razones humanitarias, pero permanecía bajo vigilancia y sin que se le permitiera salir de Cuba.

En marzo de este año, un funcionario del Departamento de Estado explicó a CNN que la administración del presidente Donald Trump planteó el caso ante las autoridades cubanas y solicitó su excarcelación por razones humanitarias. El reportaje señala que no está claro a qué nivel se desarrollaron esas conversaciones y que el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las gestiones.

Preocupación por su salud

Michael Peralta, hijo de López Miyares, contó a CNN en marzo que su madre enfrentaba problemas importantes de salud y que posiblemente necesitaba una operación. También describió el desgaste emocional de la familia y explicó que la profesora no pudo asistir a los entierros de sus padres durante su reclusión.

La liberación ocurre en un período de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, y sanciones de la administración Trump para forzar cambios en el régimen cubano mediante una mayor presión económica y diplomática.