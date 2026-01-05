Legisladores de Florida respaldan captura de Maduro y exigen justicia tras audiencia en corte de Nueva York

Enlaces de accesibilidad

En una rueda de prensa en Doral, al sur de Florida, los senadores Rick Scott, Ashley Moody y el representante Carlos Giménez celebraron la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU y pidieron que continúe la presión contra los responsables del narcotráfico y la corrupción en la región.

