Legisladores de Florida respaldan captura de Maduro y exigen justicia tras audiencia en corte de Nueva York
En una rueda de prensa en Doral, al sur de Florida, los senadores Rick Scott, Ashley Moody y el representante Carlos Giménez celebraron la detención de Nicolás Maduro por fuerzas de EEUU y pidieron que continúe la presión contra los responsables del narcotráfico y la corrupción en la región.
