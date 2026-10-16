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Gran coalición opositora de Venezuela reconoce a María Corina Machado, como su líder

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Gran coalición opositora de Venezuela reconoce a María Corina Machado, como su líder

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La Plataforma Unitaria, la coalición que agrupa a la mayoría de los partidos opositores de Venezuela, presentó el domingo en Caracas el "Gran Acuerdo Nacional", un documento que reconoce a la premio Nobel de Paz 2025, como su líder.El documento contiene 14 propuestas para la redemocratización.

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