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Brasil y EEUU preparan nuevas conversaciones sobre aranceles antes de elecciones

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Brasil y EEUU preparan nuevas conversaciones sobre aranceles antes de elecciones

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Brasil y Estados Unidos preparan una nueva etapa de conversaciones sobre los aranceles impuestos por la Administración Trump a productos brasileños, con una reunión presencial entre funcionarios de ambos gobiernos prevista para finales de septiembre, durante la Cumbre del G20 en Milwaukee

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