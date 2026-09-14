Brasil y EEUU preparan nuevas conversaciones sobre aranceles antes de elecciones
Brasil y Estados Unidos preparan una nueva etapa de conversaciones sobre los aranceles impuestos por la Administración Trump a productos brasileños, con una reunión presencial entre funcionarios de ambos gobiernos prevista para finales de septiembre, durante la Cumbre del G20 en Milwaukee
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